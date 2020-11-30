СМИ рассказали о романе Саакашвили с депутатом партии «Слуга народа»

Грузинский политик Михаил Саакашвили, возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, завел роман с главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинском парламенте.

По данным издания, президент страны Владимир Зеленский проинформирован об этих отношениях, передает РИА ФАН.

Собеседник издания также отметил, что вряд ли Саакашвили поможет Ясько в карьерном росте.