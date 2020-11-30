СМИ рассказали о романе Саакашвили с депутатом партии «Слуга народа»
Грузинский политик Михаил Саакашвили, возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, завел роман с главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинском парламенте.
По данным издания, президент страны Владимир Зеленский проинформирован об этих отношениях, передает РИА ФАН.
Собеседник издания также отметил, что вряд ли Саакашвили поможет Ясько в карьерном росте.
Михаил Саакашвили женат, его супруга Сандра Руллофс проживает в Нидерландах с их младшим сыном, 14-летним Николозом. Старший сын пары, 25-летний Эдуард, живет в Америке, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Михаил Саакашвили заявил, что экономику Украины ожидает неизбежная катастрофа. По его словам, со следующего года страну ждут проблемы с выплатами зарплат и пенсий.
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