СМИ рассказали о романе Саакашвили с депутатом партии «Слуга народа»

Грузинский политик Михаил Саакашвили, возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, завел роман с главой украинской делегации в ПАСЕ, депутатом от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинском парламенте.

По данным издания, президент страны Владимир Зеленский проинформирован об этих отношениях, передает РИА ФАН.

Собеседник издания также отметил, что вряд ли Саакашвили поможет Ясько в карьерном росте.

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Михаил Саакашвили женат, его супруга Сандра Руллофс проживает в Нидерландах с их младшим сыном, 14-летним Николозом. Старший сын пары, 25-летний Эдуард, живет в Америке, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что экономику Украины ожидает неизбежная катастрофа. По его словам, со следующего года страну ждут проблемы с выплатами зарплат и пенсий.

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ФОТО: instagram
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