Саакашвили переболел коронавирусом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.
Политик рассказал в эфире грузинского телеканала «ТВ Пирвели», что перенёс заболевание несколько недель назад и узнал о нём только после сдачи анализа на антитела.
Саакашвили отметил, что перенёс коронавирус «легче лёгкого гриппа» и призвал граждан не бояться инфекции, но соблюдать меры предосторожности.
По состоянию на 4 ноября в мире зарегистрировано 47,4 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 31,6 млн человек выздоровели, 1,21 млн пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru