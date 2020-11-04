Саакашвили переболел коронавирусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

Политик рассказал в эфире грузинского телеканала «ТВ Пирвели», что перенёс заболевание несколько недель назад и узнал о нём только после сдачи анализа на антитела.

Саакашвили отметил, что перенёс коронавирус «легче лёгкого гриппа» и призвал граждан не бояться инфекции, но соблюдать меры предосторожности.

По состоянию на 4 ноября в мире зарегистрировано 47,4 млн случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 31,6 млн человек выздоровели, 1,21 млн пациентов скончались.

