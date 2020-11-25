Саакашвили предсказал экономическую катастрофу на Украине

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что экономику страны ждет неизбежная катастрофа, заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Политик считает, что это случится в ближайшее время, а уже с начала 2021 года возникнут проблемы с социальными выплатами. «На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», - считает Саакашвили.

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По его данным, предвидятся проблемы с выплатами социальных обязательств и зарплат. «Такого на Украине не было с 1990-х годов», - отметил политик.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева, а глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщал о планах до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономический КризисСаакашвилиУкраина
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