СМИ: Путину не понадобится согласие Совфеда на использование военных в Донбассе

Накануне российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, и вместе с главами республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Госдума во вторник рассмотрит вопрос ратификации этих соглашений, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Путин дал поручение Министерству обороны обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса и ввести на эти территории российские войска, отмечает «Свободная пресса».



