СМИ: Путину не понадобится согласие Совфеда на использование военных в Донбассе
Наличие договора с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) будет исключать необходимость предоставления президенту России Владимиру Путину согласия Совета Федерации на использование в Донбассе российских военных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Накануне российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, и вместе с главами республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Госдума во вторник рассмотрит вопрос ратификации этих соглашений, пишет РИА ФАН.
Кроме того, Путин дал поручение Министерству обороны обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса и ввести на эти территории российские войска, отмечает «Свободная пресса».
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