СМИ: Путин встретится с Эрдоганом в Турции 12 февраля
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится 12 февраля, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
По его словам, в этот день пройдут переговоры главы российского государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После встречи, как отметили журналисты, Эрдоган отправится в Египет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Путина в Турцию для переговоров с турецким коллегой готовится в феврале, но точную даты он не назвал.
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи могут обсудить тему энергетики, Черноморского пространства, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Кавказом, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru