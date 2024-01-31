СМИ: Путин встретится с Эрдоганом в Турции 12 февраля

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится 12 февраля, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

По его словам, в этот день пройдут переговоры главы российского государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи, как отметили журналисты, Эрдоган отправится в Египет.