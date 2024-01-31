СМИ: Путин встретится с Эрдоганом в Турции 12 февраля

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится 12 февраля, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

По его словам, в этот день пройдут переговоры главы российского государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи, как отметили журналисты, Эрдоган отправится в Египет.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Путина в Турцию для переговоров с турецким коллегой готовится в феврале, но точную даты он не назвал.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи могут обсудить тему энергетики, Черноморского пространства, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Кавказом, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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