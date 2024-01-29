Энергетика и Ближний Восток: Климов назвал темы, которые обсудят Путин и Эрдоган

Президентам России и Турции есть что обсудить, спектр проблем очень большой, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи могут обсудить тему энергетики, Черноморского пространства, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Кавказом, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на готовящихся переговорах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По его словам, визит Путина в Турцию готовится в феврале. Климов отметил, что лидеры затронут целый ряд других вопросов.

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«Отношения между нашими лидерами очень конструктивные, рабочие, давние, им есть, о чем поговорить. Спектр проблем очень большой. У нас есть огромные инвестиции, в том числе в турецкую энергетическую систему – это и создание хаба по газу, и строительство атомной электростанции, а также многое другое. Кроме того, мы соседи по тому же Черноморскому пространству… Перечень вопросов очень большой, его не надо сужать искусственным образом. Международная ситуация очень турбулентная, есть проблемы на Ближнем Востоке очень острые, есть вопросы, связанные с Кавказом, Восточной Европой. Когда и как будет визит, время покажет», - сказал Климов.

Ранее, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана будут названы позже. В декабре прошлого года президент РФ заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким коллегой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссия

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