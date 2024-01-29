Энергетика и Ближний Восток: Климов назвал темы, которые обсудят Путин и Эрдоган

«Отношения между нашими лидерами очень конструктивные, рабочие, давние, им есть, о чем поговорить. Спектр проблем очень большой. У нас есть огромные инвестиции, в том числе в турецкую энергетическую систему – это и создание хаба по газу, и строительство атомной электростанции, а также многое другое. Кроме того, мы соседи по тому же Черноморскому пространству… Перечень вопросов очень большой, его не надо сужать искусственным образом. Международная ситуация очень турбулентная, есть проблемы на Ближнем Востоке очень острые, есть вопросы, связанные с Кавказом, Восточной Европой. Когда и как будет визит, время покажет», - сказал Климов.

Ранее, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана будут названы позже. В декабре прошлого года президент РФ заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким коллегой, передает «Радиоточка НСН».

