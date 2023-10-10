Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
В канцелярии турецкого лидера отметили, что главы государств обсудили меры по предотвращению роста напряженности. Президенты дали оценку инициативам по предотвращению гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в Анкаре.
Президент РФ в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость выполнения решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства.
Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полноценного наступления на сектор Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru