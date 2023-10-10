Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

В канцелярии турецкого лидера отметили, что главы государств обсудили меры по предотвращению роста напряженности. Президенты дали оценку инициативам по предотвращению гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в Анкаре.

Президент РФ в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость выполнения решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полноценного наступления на сектор Газа, передает «Радиоточка НСН».

