Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

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В канцелярии турецкого лидера отметили, что главы государств обсудили меры по предотвращению роста напряженности. Президенты дали оценку инициативам по предотвращению гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в Анкаре.

Президент РФ в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость выполнения решения Совбеза ООН о создании независимого Палестинского государства.

Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полноценного наступления на сектор Газа, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПалестинаИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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