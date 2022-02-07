СМИ: Путин уже одержал победу над НАТО

Российский президент Владимир Путин уже одержал победу над Североатлантическим альянсом из-за кризиса между союзниками по НАТО, сообщает «РЕН ТВ».

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В военном блоке нет единства: ведущие державы Европы конкурируют друг с другом, а США показали себя «ненадежным защитником». НАТО «бессильна и разделена», пишет издание The Spectator.

Как отметил автор материала, Россия пытается сбалансировать динамику сил на европейском континенте, где альянс в течение 30 лет «продвигался на восток».

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в НАТО не сдержали предыдущих обещаний о непродвижении на восток. Как считает зампред Совета безопасности РФ, в настоящее время Североатлантический альянс придвинулся прямо к границам РФ.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОВладимир Путин
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