СМИ: Путин уже одержал победу над НАТО
Российский президент Владимир Путин уже одержал победу над Североатлантическим альянсом из-за кризиса между союзниками по НАТО, сообщает «РЕН ТВ».
В военном блоке нет единства: ведущие державы Европы конкурируют друг с другом, а США показали себя «ненадежным защитником». НАТО «бессильна и разделена», пишет издание The Spectator.
Как отметил автор материала, Россия пытается сбалансировать динамику сил на европейском континенте, где альянс в течение 30 лет «продвигался на восток».
Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в НАТО не сдержали предыдущих обещаний о непродвижении на восток. Как считает зампред Совета безопасности РФ, в настоящее время Североатлантический альянс придвинулся прямо к границам РФ.
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