В военном блоке нет единства: ведущие державы Европы конкурируют друг с другом, а США показали себя «ненадежным защитником». НАТО «бессильна и разделена», пишет издание The Spectator.

Как отметил автор материала, Россия пытается сбалансировать динамику сил на европейском континенте, где альянс в течение 30 лет «продвигался на восток».

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в НАТО не сдержали предыдущих обещаний о непродвижении на восток. Как считает зампред Совета безопасности РФ, в настоящее время Североатлантический альянс придвинулся прямо к границам РФ.

