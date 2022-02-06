Ле Пен в случае своего президентства выведет Францию из НАТО

Марин Ле Пен, которая выдвигается на пост президента Франции от партии «Национальное объединение», дала обещания, что в случае победы примет меры для выхода страны из Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

Марин Ле Пен призвала отменить санкции в отношении России

По её словам, Париж должен отказаться «от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой». «Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты», — отметила политик.

Она считает, что только французская армия должна защищать страну и ее интересы.

Ранее Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. Она считает, что сохранять ограничения нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФранцияМарин Ле Пен
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