Ле Пен в случае своего президентства выведет Францию из НАТО
Марин Ле Пен, которая выдвигается на пост президента Франции от партии «Национальное объединение», дала обещания, что в случае победы примет меры для выхода страны из Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.
По её словам, Париж должен отказаться «от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой». «Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты», — отметила политик.
Она считает, что только французская армия должна защищать страну и ее интересы.
Ранее Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. Она считает, что сохранять ограничения нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
- Ле Пен в случае своего президентства выведет Францию из НАТО
- Лукашенко: Был жесткий разговор с Путиным
- Посол Антонов рассказал, верит ли в полный разрыв отношений Москвы и Вашингтона
- По итогам первого дня соревнований Россия завоевала две награды Олимпиады
- Назван самый популярный день для онлайн-заказов продуктов в России
- Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга
- Мир накроет волна болезней Альцгеймера и Паркинсона после пандемии коронавируса
- Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде
- В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
- Разумный шаг навстречу. Эпидемиолог объяснил, почему не боится потока фальшивых больничных после смягчения ковид-ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru