СМИ: Путин уволит Фургала уже сегодня
Задержанный по уголовному делу об организации убийств предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента уже сегодня, 9 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Фургал был задержан у своего дома утром в четверг, не успев даже назначить временно исполняющего обязанности. В его деле речь идёт об убийствах в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Как передаёт RT, следствие намерено проверить его на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе в Приморском крае.
Губернатора отправили в Москву.
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