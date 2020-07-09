СМИ: Путин уволит Фургала уже сегодня

Фургал был задержан у своего дома утром в четверг, не успев даже назначить временно исполняющего обязанности. В его деле речь идёт об убийствах в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Как передаёт RT, следствие намерено проверить его на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе в Приморском крае.

Губернатора отправили в Москву.

