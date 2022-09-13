СМИ: Путин сделал важное заявление о США

В ней говорилось о том, что доминирование Вашингтона в мировой политике идет на спад, и ни одна страна не может изолировать РФ. Западные страны утратили прежнее экономическое и политическое значение в мировом масштабе. В то же время на Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, выстраивается международная модель трансграничного разделения труда между КНР, Японией, Южной Кореей и АСЕАН.

Сегодня общий объем экспорта в регионе превысил показатель Евросоюза и Северной Америки вместе взятых. Как считает издание, в следующие 20 лет будет наблюдаться крупнейшее в истории перемещение богатства с обоих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. По его словам, приоритетом является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости,

