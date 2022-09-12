Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что приоритетом является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости, несмотря на споры о подушке безопасности.

«Как её создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы, утрачено, сообщает RT.

