СМИ: Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент Владимир Путин на текущей неделе проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
В своем Telegram-канале Зарубин опубликовал соответствующий фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Также на неделе Путин проведет совещания с кабинетом министров, с членами Совета безопасности», — сообщил журналист.
Пресс-служба российского лидера пока не представила график президента на ближайшие дни, пишет РИА ФАН.
В минувшую пятницу Путин обсудил с Совбезом РФ работу страны в международных организациях, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru