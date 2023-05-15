СМИ: Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

В своем Telegram-канале Зарубин опубликовал соответствующий фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Также на неделе Путин проведет совещания с кабинетом министров, с членами Совета безопасности», — сообщил журналист.

Пресс-служба российского лидера пока не представила график президента на ближайшие дни, пишет РИА ФАН.

В минувшую пятницу Путин обсудил с Совбезом РФ работу страны в международных организациях, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров, напоминает телеканал «360».

