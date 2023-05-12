Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой
Президент РФ Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоза по телефону обсудили актуальные вопросы стратегического партнёрства двух стран, сообщает Кремль.
В ходе беседы лидеры отметили важность продолжения тесной координации Москвы и Претории в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которые пройдут в июле и августе текущего года, соответственно.
Также была затронута тема российско-украинского конфликта. Путин изложил своему собеседнику «принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей», и поддержал идею Рамафозы об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования.
Кроме того, президенты обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Глава российского государства подтвердили готовность России поставлять зерно и удобрений нуждающимся странам Африки, «в том числе на безвозмездной основе».
Пресс-секретарь главы государства ранее сообщил, что решение об участии Путина в саммите лидеров БРИКС будет принято в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».
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