Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой

В ходе беседы лидеры отметили важность продолжения тесной координации Москвы и Претории в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности, второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которые пройдут в июле и августе текущего года, соответственно.

Также была затронута тема российско-украинского конфликта. Путин изложил своему собеседнику «принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей», и поддержал идею Рамафозы об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования.

Кроме того, президенты обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Глава российского государства подтвердили готовность России поставлять зерно и удобрений нуждающимся странам Африки, «в том числе на безвозмездной основе».

Пресс-секретарь главы государства ранее сообщил, что решение об участии Путина в саммите лидеров БРИКС будет принято в августе текущего года, передает «Радиоточка НСН».

