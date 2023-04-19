СМИ: Путин показал средний палец США
19 апреля 202316:18
Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу, «показав средний палец» США, сообщает издание Business Insider.
Издание отмечает, что в 2018 году Соединённые Штаты ввели санкции в отношении китайского чиновника из-за сделок с Рособоронэкспортом.
Накануне Путин провел переговоры с министром обороны Китая.
МИД Китая заявил, что не будут предоставлять оружие сторонам конфликта на Украине. Пекин намерен следить за экспортом товаров двойного назначения, передает «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru