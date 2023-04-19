СМИ: Путин показал средний палец США

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минобороны Китая Ли Шанфу, «показав средний палец» США, сообщает издание Business Insider.

Министр обороны КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Издание отмечает, что в 2018 году Соединённые Штаты ввели санкции в отношении китайского чиновника из-за сделок с Рособоронэкспортом.

Накануне Путин провел переговоры с министром обороны Китая.

МИД Китая заявил, что не будут предоставлять оружие сторонам конфликта на Украине. Пекин намерен следить за экспортом товаров двойного назначения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры