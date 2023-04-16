Путин провел переговоры с министром обороны Китая
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 апреля, встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Подробностей встречи Песков не озвучил. Он пообещал, что детальная информация появится позже.
МИД Китая заявил, что не будут предоставлять оружие сторонам конфликта на Украине. Пекин намерен следить за экспортом товаров двойного назначения, передает «Радиоточка НСН».
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