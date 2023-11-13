СМИ: Путин пойдет на выборы президента как самовыдвиженец
Президент Владимир Путин может пойти на выборы главы государства в 2024 году как самовыдвиженец. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в администрации президента обсуждают состав инициативной группы для выдвижения Путина, это предполагает, что российский лидер пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Президент уже пользовался форматом самовыдвижения в 2000, 2004 и 2018 годах.
Путин пока не объявлял о решении относительно участия в президентской кампании. Глава государства заявлял, что говорить об этом можно будет, когда парламент примет решение о проведении выборов и назовет дату. По закону выборы главы государства должны пройти 17 марта следующего года, решение об их назначении необходимо принять 8-18 декабря.
Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» проведет свой партийный съезд 17 декабря, вероятно, он будет посвящен поддержке участия Путина в президентской кампании. Соответственно, назначение выборов и объявление главой государства о своем решении должно произойти до этой даты.
Между тем источники сообщили, что большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru