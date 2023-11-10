РБК: Прямая линия с Путиным запланирована на 14 декабря
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина может пройти 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, знакомых с ходом подготовки мероприятия, именно эта дата рассматривается как основная.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате в 2023 году, напоминает Ura.ru. По словам представителя Кремля, «с датой определились», отмечает телеканал «360». Объединенное мероприятие станет первым после начала специальной военной операции. До этого прямая линия Путина проходила в июне 2021 года, пресс-конференция российского лидера — в декабре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РБК: Прямая линия с Путиным запланирована на 14 декабря
- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- 10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян
- Минпросвещения: школы могут сами переносить начало уроков зимой
- В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год
- СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ
- В США впервые в мире пересадили целый глаз
- На улицах Нью-Йорка прошел протест в поддержку Палестины
- «Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг по девяти самолётам
- Госдума перенесла компенсации советских вкладов на 2027 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru