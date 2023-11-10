РБК: Прямая линия с Путиным запланирована на 14 декабря

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина может пройти 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году

По данным собеседников издания, знакомых с ходом подготовки мероприятия, именно эта дата рассматривается как основная.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате в 2023 году, напоминает Ura.ru. По словам представителя Кремля, «с датой определились», отмечает телеканал «360». Объединенное мероприятие станет первым после начала специальной военной операции. До этого прямая линия Путина проходила в июне 2021 года, пресс-конференция российского лидера — в декабре.

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ФОТО: РИА Новости
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