РБК: Прямая линия с Путиным запланирована на 14 декабря

По данным собеседников издания, знакомых с ходом подготовки мероприятия, именно эта дата рассматривается как основная.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате в 2023 году, напоминает Ura.ru. По словам представителя Кремля, «с датой определились», отмечает телеканал «360». Объединенное мероприятие станет первым после начала специальной военной операции. До этого прямая линия Путина проходила в июне 2021 года, пресс-конференция российского лидера — в декабре.

