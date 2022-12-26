Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об «абсолютной уверенности», что в 2023 году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса, несмотря на вето со стороны Турции, передает агентство DPA.
По его мнению, Анкара не намерена долго блокировать приём новых членов в альянс.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.
Сейчас только две страны из 30 до сих пор не ратифицировали эти заявки – Турция и Венгрия.
В начале декабря глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие НАТО на своей территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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