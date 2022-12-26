Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об «абсолютной уверенности», что в 2023 году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса, несмотря на вето со стороны Турции, передает агентство DPA.

По его мнению, Анкара не намерена долго блокировать приём новых членов в альянс.