Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об «абсолютной уверенности», что в 2023 году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса, несмотря на вето со стороны Турции, передает агентство DPA.

По его мнению, Анкара не намерена долго блокировать приём новых членов в альянс.

Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Сейчас только две страны из 30 до сих пор не ратифицировали эти заявки – Турция и Венгрия.

В начале декабря глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие НАТО на своей территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергФинляндияШвецияНАТО
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