В Швеции недовольны требованиями Турции по вступлению страны в НАТО

Для вступления Швеции в НАТО Турция требует от Стокгольма «слишком многого», но рано или поздно Анкара одобрит шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона.

Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году

«Турция подтверждает, что мы выполнили свои обещания. Но они также говорят, что хотят того, что мы не можем или не хотим делать», —заявил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:НАТОТурцияШвеция
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