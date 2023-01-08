В Швеции недовольны требованиями Турции по вступлению страны в НАТО

«Турция подтверждает, что мы выполнили свои обещания. Но они также говорят, что хотят того, что мы не можем или не хотим делать», —заявил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО, передает ТАСС.