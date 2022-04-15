В России внепланово проиндексируют МРОТ, пенсии и соцвыплаты

Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других социальных выплат готовится в России. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин поручил представить идеи по допиндексации зарплат и пенсий

По словам помощника главы государства, соответствующее решение уже принято, правительство готовит конкретные параметры повышения выплат, пишет РИА ФАН.

«Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдёт», — указал Орешкин.

Также помощник президента рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение расширить выплаты семьям с детьми, распространив их на детей в возрасте до 16 лет, пишет «Свободная пресса».

По словам Орешкина, в первом квартале года был зафиксирован «рекордный профицит бюджета», поэтому «с финансами у нас в стране все в порядке».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Максим ОрешкинВыплатыИндексацияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры