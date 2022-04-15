В России внепланово проиндексируют МРОТ, пенсии и соцвыплаты
Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других социальных выплат готовится в России. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам помощника главы государства, соответствующее решение уже принято, правительство готовит конкретные параметры повышения выплат, пишет РИА ФАН.
«Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдёт», — указал Орешкин.
Также помощник президента рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение расширить выплаты семьям с детьми, распространив их на детей в возрасте до 16 лет, пишет «Свободная пресса».
По словам Орешкина, в первом квартале года был зафиксирован «рекордный профицит бюджета», поэтому «с финансами у нас в стране все в порядке».
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