В России внепланово проиндексируют МРОТ, пенсии и соцвыплаты

По словам помощника главы государства, соответствующее решение уже принято, правительство готовит конкретные параметры повышения выплат, пишет РИА ФАН.

«Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдёт», — указал Орешкин.

Также помощник президента рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение расширить выплаты семьям с детьми, распространив их на детей в возрасте до 16 лет, пишет «Свободная пресса».

По словам Орешкина, в первом квартале года был зафиксирован «рекордный профицит бюджета», поэтому «с финансами у нас в стране все в порядке».

