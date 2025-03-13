Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки мировых лидеров содействовать прекращению боевых действий на Украине заслуживают признания и направлены на достижение благородной цели. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что, несмотря на загруженность внутренней повесткой, лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южноафриканской Республики продолжают прилагать усилия к урегулированию конфликта и уделяют этому значительное внимание. По его словам, Россия благодарна за такую позицию.