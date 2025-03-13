Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки мировых лидеров содействовать прекращению боевых действий на Украине заслуживают признания и направлены на достижение благородной цели. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что, несмотря на загруженность внутренней повесткой, лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южноафриканской Республики продолжают прилагать усилия к урегулированию конфликта и уделяют этому значительное внимание. По его словам, Россия благодарна за такую позицию.

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Визит Лукашенко стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания. Президенты провели переговоры сначала в формате тет-а-тет, затем состоялась встреча в расширенном составе.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По данным Офиса президента Украины, Киев выразил готовность рассмотреть американское предложение о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по обоюдному согласию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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