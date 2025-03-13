Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки мировых лидеров содействовать прекращению боевых действий на Украине заслуживают признания и направлены на достижение благородной цели. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что, несмотря на загруженность внутренней повесткой, лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южноафриканской Республики продолжают прилагать усилия к урегулированию конфликта и уделяют этому значительное внимание. По его словам, Россия благодарна за такую позицию.
Визит Лукашенко стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания. Президенты провели переговоры сначала в формате тет-а-тет, затем состоялась встреча в расширенном составе.
Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По данным Офиса президента Украины, Киев выразил готовность рассмотреть американское предложение о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по обоюдному согласию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин допустил обсуждение с Трампом деталей возможного перемирия с Украиной
- Путин назвал усилия мировых лидеров по Украине благородной миссией
- Путин: Возвращающимся западным компаниям преференций не будет
- Путин: Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия
- Лукашенко примет участие в параде Победы в Москве
- Ушаков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом
- В США пригрозили России максимальными санкциями для урегулирования на Украине
- СМИ: Лукашенко попросил, чтобы «Росатом» построил в Белоруссии еще одну АЭС
- Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну
- СМИ: Путин 13 марта встретится со спецпосланником президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru