СМИ: Путин намекнул на взятие Одессы и всего черноморского побережья
Россия в текущем году может перейти в наступление, сообщает телеканал Sky News.
В его прогнозе говорится, что Москва может взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Признаки усталости западных стран от конфликта вокруг Украины могут привести к тому, что российский лидер Владимир Путин прикажет начать наступление. Телеканал отмечает, что недавно глава государства назвал Одессу «русским городом», что может говорить о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.
Sky News указывает, что по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь беспилотники и системы РЭБ. Отмечается, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.
Ранее командир ВСУ заявил, что конфликт России и Украины закончится переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru