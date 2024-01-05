СМИ: Путин намекнул на взятие Одессы и всего черноморского побережья

Россия в текущем году может перейти в наступление, сообщает телеканал Sky News.

Кадыров предрек победу России на Украине в 2024 году

В его прогнозе говорится, что Москва может взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Признаки усталости западных стран от конфликта вокруг Украины могут привести к тому, что российский лидер Владимир Путин прикажет начать наступление. Телеканал отмечает, что недавно глава государства назвал Одессу «русским городом», что может говорить о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.

Sky News указывает, что по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь беспилотники и системы РЭБ. Отмечается, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году.

Ранее командир ВСУ заявил, что конфликт России и Украины закончится переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияЧерное МореОдессаУкраинаВладимир Путин

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