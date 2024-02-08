СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
Российский президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.
Один из них заявил, что командировка губернатора с востока страны запланирована на 27 февраля, не исключив, что дата может поменяться в последний момент. Другой собеседник агентства сообщил, что послание стоит у губернатора в графике на 28 февраля.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин обратится к парламенту в конце февраля — начале марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru