СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Российский президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

СМИ: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

Один из них заявил, что командировка губернатора с востока страны запланирована на 27 февраля, не исключив, что дата может поменяться в последний момент. Другой собеседник агентства сообщил, что послание стоит у губернатора в графике на 28 февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин обратится к парламенту в конце февраля — начале марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному Собранию

Горячие новости

Все новости

партнеры