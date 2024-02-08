СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

Один из них заявил, что командировка губернатора с востока страны запланирована на 27 февраля, не исключив, что дата может поменяться в последний момент. Другой собеседник агентства сообщил, что послание стоит у губернатора в графике на 28 февраля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин обратится к парламенту в конце февраля — начале марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

