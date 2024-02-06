Песков допустил, что Путин обратится к парламенту в конце февраля - начале марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что глава государства Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию в конце февраля-начале марта.

СМИ: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

«Мы не можем этого исключать», — указал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить данные о том, что послание состоится между 23 февраля и 10 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Путин может выступить с посланием парламенту в период между 23 февраля и 8 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что одной из ключевых тем речи президента станет технологический, научный и военный суверенитет страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПослание Федеральному СобраниюДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры