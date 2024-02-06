Песков допустил, что Путин обратится к парламенту в конце февраля - начале марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что глава государства Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию в конце февраля-начале марта.
«Мы не можем этого исключать», — указал представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить данные о том, что послание состоится между 23 февраля и 10 марта.
Ранее СМИ сообщили, что Путин может выступить с посланием парламенту в период между 23 февраля и 8 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидается, что одной из ключевых тем речи президента станет технологический, научный и военный суверенитет страны.
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