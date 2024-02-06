СМИ: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта

По данным издания, обсуждается преимущественно конец февраля, однако дату выступления могут немного сдвинуть. Отмечается, что в 2018 году президентские выборы прошли 18 марта, при этом Путин огласил послание Федеральному собранию 1 марта.

Эксперты считают, что одной из ключевых тем выступления может стать «технологический, научный, военный» суверенитет России. Кроме того, как ожидается, президент затронет темы специальной военной операции, позитивных показателей экономического развития страны, нацпроектов, демографии и многодетности.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что подготовка послания Путина ведется. Представитель Кремля обещал «своевременно информировать» о сроках оглашения.

