Макрон ведет переговоры с Зеленским после общения с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон ведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским после завершения телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в воскресенье AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным

«Телефонные переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским», - цитирует ТАСС источника французского агентства в администрации Макрона.

В субботу Макрон уже провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Украины пообещал коллеге, что «не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе». При этом Макрон заявил о готовности к «новым шагам ради стабильности и мира и не исключил новых миссий».

Предыдущий телефонный разговор лидеров Франции и России состоялся 12 февраля. Уточняется, что беседа лидеров государств длилась 1 час 40 минут.

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыТелефонный РазговорВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
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