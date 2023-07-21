СМИ: Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути
Российский лидер Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой линии по производству сжиженного природного газа, сообщает РИА Новости.
Он предназначен для проекта «Арктик СПГ – 2», который, как ожидается, будет запущен в конце 2023 года – начале 2024 года. Строительство первых линий идет в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк».
Предприятие расположено на берегу Кольского залива. По словам президента, проект «Арктик СПГ 2» будет реализован в запланированные сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru