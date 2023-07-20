Путин заявил, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок
20 июля 202322:25
Проект «Арктик СПГ 2» будет реализован в запланированные сроки, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания в Мурманске.
«Арктик СПГ 2 тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», - сказал глава государства.
«Арктик СПГ 2» является вторым крупнотоннажным проектом компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа. Планируется построить три технологические линии.
Президент ранее отметил, что такие проекты помогут России отвоевать нужную долю на мировом рынке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru