Путин рассказал о важности Арктической зоны для России

Арктическая зона стратегически важна для России, заявил президент Владимир Путин на совещании в Мурманске.

Путин заявил, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок

Глава государства отметил, что Арктика имеет большое значение в вопросах оборонного характера. Также это ресурсная база страны, сказал Путин.

Президент указал на важность развития арктических населенных пунктов. Люди в них должны жить в достойных условиях, подчеркнул он.

Путин констатировал, что в Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В частности, президент обратил внимание на износ коммунальной инфраструктуры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что Москва будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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