Путин рассказал о важности Арктической зоны для России
Арктическая зона стратегически важна для России, заявил президент Владимир Путин на совещании в Мурманске.
Глава государства отметил, что Арктика имеет большое значение в вопросах оборонного характера. Также это ресурсная база страны, сказал Путин.
Президент указал на важность развития арктических населенных пунктов. Люди в них должны жить в достойных условиях, подчеркнул он.
Путин констатировал, что в Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В частности, президент обратил внимание на износ коммунальной инфраструктуры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что Москва будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал о важности Арктической зоны для России
- На севере Италии более ста человек пострадали из-за непогоды
- В Сирии зафиксировали наведение истребителей США на российский самолет
- Белый дом усомнился в способности F-16 изменить ход конфликта на Украине
- Путин заявил, что проект «Арктик СПГ 2» реализуют в срок
- СМИ: в Новой Москве упали два беспилотника
- Белый дом исключил вывоз зерна с Украины под флагом США
- Путин: проекты по производству СПГ позволят России отвоевать нужную долю на мировом рынке
- В Приднестровье заявили о намерении Молдавии разорвать дипотношения с РФ
- Залужный отчитался перед Милли о ходе наступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru