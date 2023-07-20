Путин рассказал о важности Арктической зоны для России

Глава государства отметил, что Арктика имеет большое значение в вопросах оборонного характера. Также это ресурсная база страны, сказал Путин.

Президент указал на важность развития арктических населенных пунктов. Люди в них должны жить в достойных условиях, подчеркнул он.

Путин констатировал, что в Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В частности, президент обратил внимание на износ коммунальной инфраструктуры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что Москва будет реагировать на попытки стран НАТО распространить свое влияние на Арктику, сообщает «Радиоточка НСН».

