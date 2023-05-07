«Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне», — пишет Баразон.

Союзники Польши не отдают себе отчета в опасности игры, которую ведет Варшава, отмечает RT. Столкновение Польши и РФ повлечет за собой гибель миллионов людей. При этом огромная территория окажется непригодной для жизни.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что предоставят Польше боевые вертолеты Apache, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет РИА Новости. Блащак заявил, что вертолеты разместят на востоке страны.

