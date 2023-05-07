СМИ: Провокации Польши против РФ могут привести к третьей мировой войне

Немецкий обозреватель Рональд Баразон считает, что Польша всячески пытается спровоцировать Россию на военное столкновение. Оно может привести к третьей мировой войне и потерям миллионов людей. Статью автора опубликовала Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Медведев предупредил о возможности создания «четвертого рейха»

«Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне», — пишет Баразон.

Союзники Польши не отдают себе отчета в опасности игры, которую ведет Варшава, отмечает RT. Столкновение Польши и РФ повлечет за собой гибель миллионов людей. При этом огромная территория окажется непригодной для жизни.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что предоставят Польше боевые вертолеты Apache, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак после встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином, пишет РИА Новости. Блащак заявил, что вертолеты разместят на востоке страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВойнаРоссияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры