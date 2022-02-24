СМИ: Против России введут «полномасштабные санкции» из-за Украины

«Полномасштабные санкции против России будут развернуты США и союзниками в четверг», — информирует телеканал.

В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты населения Донбасса. Президент США Джо Байден назвал действия РФ «неоправданным нападением». Глава Белого дома обсудит ситуацию с коллегами по G7, а также планирует выступить с заявлением о «дальнейших последствиях» для Москвы, пишут Известия.

