СМИ: Против России введут «полномасштабные санкции» из-за Украины
США и их союзники намерены применить «полномасштабные» санкции к России из-за ситуации на Украине. От этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Полномасштабные санкции против России будут развернуты США и союзниками в четверг», — информирует телеканал.
В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты населения Донбасса. Президент США Джо Байден назвал действия РФ «неоправданным нападением». Глава Белого дома обсудит ситуацию с коллегами по G7, а также планирует выступить с заявлением о «дальнейших последствиях» для Москвы, пишут Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы
- Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
- Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине
- Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины
- Московская биржа остановила торги на всех рынках
- Войска ЛНР начали штурм города Счастье
- Зеленский ввел военное положение на Украине
- СМИ: Против России введут «полномасштабные санкции» из-за Украины
- СМИ сообщили о высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе
- Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru