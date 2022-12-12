СМИ: проект нового пакета санкций ЕС против РФ предполагает меры против 144 физлиц
Евросоюз рассматривает включение в санкционный список 144 граждан РФ, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров, сообщает портал EUobserver со ссылкой на проект девятого пакета рестрикций.
По данным издания, речь идёт о ведущих Борисе Корчевникове и Марине Ким, певце Григории Лепсе, писателе и блогере Дмитрии Пучкове, известного под псевдонимом Гоблин, а также режиссёре Никите Михалкове, политологе Сергее Михееве и членах семьи предпринимателя Юрия Ковальчука.
Также в новый пакет санкций ЕС могут включить ограничения в отношении пяти руководителей российских компаний «РЕН ТВ» и «ТВ-Новости», а у каналов «НТВ/НТВ-Мир», «Россия-1» и «РЕН ТВ» будут отозваны лицензии на вещание в странах Европы.
Кроме того, рассматривается заморозка активов ВГТРК и АО «Национальная медиа группа», Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 компаний.
Ранее правительство Новой Зеландии приняло очередные санкции в отношении России, рестрикции коснутся 23 граждан РФ, пишут «Известия».
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