ЕС введёт должность спецпредставителя по санкциям

Европейский союз собирается ввести должность специального представителя по санкциям. На это пост предполагается назначить в январе бывшего посла в США Дэвида О'Салливана. Об этом стало известно The Financial Times от информированных источников.

Спецпредставитель должен будет обеспечивать усилия Еврокомиссии по 100% соблюдению ограничительных мер. Речь идёт, в частности, о Турции, поскольку ЕС стремится не допустить обход антироссийских санкций.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, среди других государств, которые также находятся под пристальным вниманием Брюсселя - Сербия и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала содержание девятого пакета санкций против РФ, отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако страны ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, дискуссии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое открывается сегодня, будут очень непростыми.

