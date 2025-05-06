Мерца избрали канцлером Германии лишь со второй попытки

Главу Христианского-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца со второй попытки избрали новым канцлером ФРГ.

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В первом туре за политика проголосовали только 310 депутатов Бундестага, тогда как для победы требовалось минимум 316 голосов.

Председатель парламента ФРГ Юлия Клёкнер заявила, что во втором туре за Мерца проголосовали 325 парламентариев.

Ранее партия ХДС достигла принципиального соглашения с социал-демократами (СДПГ) с целью создания нового правительства Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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