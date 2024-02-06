СМИ: Принц Уэльский может взять на себя некоторые обязанности короля Великобритании

Накануне Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании Карла III рака. Монарх начал курс лечения. Он временно приостановит исполнение публичных обязанностей.

По данным СМИ, конституционные дела продолжит вести монарх. Король также будет встречаться с премьер-министром страны Риши Сунаком. Однако не исключается, что аудиенции могут проходить в дистанционном формате.

В январе монарха госпитализировали после обнаружения новообразования. Ему провели операцию на простате. 29 января Карла III выписали, напоминает RT.

