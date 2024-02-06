СМИ: Принц Уэльский может взять на себя некоторые обязанности короля Великобритании

Принц Уэльский может взять на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании, сообщил телеканал Sky News.

Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции

Накануне Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании Карла III рака. Монарх начал курс лечения. Он временно приостановит исполнение публичных обязанностей.

По данным СМИ, конституционные дела продолжит вести монарх. Король также будет встречаться с премьер-министром страны Риши Сунаком. Однако не исключается, что аудиенции могут проходить в дистанционном формате.

В январе монарха госпитализировали после обнаружения новообразования. Ему провели операцию на простате. 29 января Карла III выписали, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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