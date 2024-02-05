У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании Карла III рака.

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Монарх начал курс лечения. Он временно приостановит исполнение публичных обязанностей.

Отмечается, что король продолжит заниматься государственными делами и работать с документами. Информации о состоянии короля Букингемский дворец не предоставил.

В январе монарха госпитализировали после обнаружения новообразования. Ему провели операцию на простате. 29 января Карла III выписали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОнкологияВеликобритания

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