У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
5 февраля 202421:18
Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании Карла III рака.
Монарх начал курс лечения. Он временно приостановит исполнение публичных обязанностей.
Отмечается, что король продолжит заниматься государственными делами и работать с документами. Информации о состоянии короля Букингемский дворец не предоставил.
В январе монарха госпитализировали после обнаружения новообразования. Ему провели операцию на простате. 29 января Карла III выписали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru