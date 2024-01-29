Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции
29 января 202419:20
Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после проведения операции на простате, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Отмечается, что монарх чувствует себя хорошо. В ближайшее время он не будет участвовать в мероприятиях, но продолжит заниматься государственными делами.
О том, что королю может потребоваться операция, стало известно на прошлой неделе. У Карла III обнаружили новообразование.
По информации Букингемского дворца, обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru