Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции

Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после проведения операции на простате, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали

Отмечается, что монарх чувствует себя хорошо. В ближайшее время он не будет участвовать в мероприятиях, но продолжит заниматься государственными делами.

О том, что королю может потребоваться операция, стало известно на прошлой неделе. У Карла III обнаружили новообразование.

По информации Букингемского дворца, обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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