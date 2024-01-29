Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции

Отмечается, что монарх чувствует себя хорошо. В ближайшее время он не будет участвовать в мероприятиях, но продолжит заниматься государственными делами.

О том, что королю может потребоваться операция, стало известно на прошлой неделе. У Карла III обнаружили новообразование.

По информации Букингемского дворца, обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, передает «Радиоточка НСН».

