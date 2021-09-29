СМИ: Прилепин все-таки получит мандат депутата Госдумы
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Захар Прилепин находится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы нового созыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
При этом ранее сообщалось, что Прилепин отказался от депутатского мандата из-за того, что пошел учиться в школу губернаторов.
Эту информацию подтверждала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин объяснял НСН, что этот шаг Прилепина является «элементом пиара», поскольку в Госдуме об него будут «вытирать ноги».
«У него никакого веса в собственной фракции, а у самой фракции – слишком большого веса в Госдуме не ожидается. А если какой-то и будет, то, скорее, за счет личных связей и лоббистских ресурсов Миронова, а не Прилепина. В то же время Прилепин, как человек творческий, любит находиться в центре внимания. И останется (в истории – прим. НСН), что он не захотел работать в этой, заведомо непопулярной Госдуме. Он себе с расчетом на будущее кует имидж непреклонного идеологического бойца. Это совпадает и с практическим интересом, потому что в Думе об него все бы вытирали ноги, а здесь он вроде как герой», - отмечал Орешкин.
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