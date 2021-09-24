«Героический пиар». Отказ Прилепина от Госдумы объяснили фразой из «Джентльменов удачи»

По мнению Орешкина, в Госдуме вытирали бы ноги о Прилепина, а его отказ от мандата, стал пиар-ходом, превращающим писателя в героя.

«Я думаю, что это элемент пиара. В партии «Справедливая Россия» он рассматривается, скорее, как источник лишних бед. Потому что рассчитывали, что он может прибавить электоральные показатели, а он их не прибавил. Более того, с этим грузом на шее, «справедливороссы» выступили слабо. В связи с этим у него никакого веса в собственной фракции, а у самой фракции – слишком большого веса в Госдуме не ожидается. А если какой-то и будет, то, скорее, за счет личных связей и лоббистских ресурсов Миронова, а не Прилепина. В то же время Прилепин, как человек творческий, любит находиться в центре внимания. И останется (в истории – прим. НСН), что он не захотел работать в этой, заведомо непопулярной Госдуме. Он себе с расчетом на будущее кует имидж непреклонного идеологического бойца. Это совпадает и с практическим интересом, потому что в Думе об него все бы вытирали ноги, а здесь он вроде как герой», - пояснил собеседник НСН.

Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа подтвердил НСН, что Захар Прилепин видит себя на посту губернатора одного из регионов России.

«Насколько мне известно, он собирается быть губернатором. Он записался в "школу губернаторов" и будет учиться. Я не знаю, в какой регион он намерен идти, это его личное дело, я с ним после выборов не разговаривал», - сказал Чепа.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что Прилепин доказал свою пригодность к управлению целым регионом.

«То, что Прилепин учится в "школе губернаторов", уже о многом (говорит – прим. НСН). Там отбор, и свою компетентность он уже показал», - заявил политолог. При этом он затруднился найти регион для Прилепина-губернатора, задавшись вопросом: «Куда его деть?»