«Героический пиар». Отказ Прилепина от Госдумы объяснили фразой из «Джентльменов удачи»
В Госдуме Прилепина ждало бы «место у параши», сказал НСН Дмитрий Орешкин, сравнив писателя-политика с Эдичкой Лимоновым.
Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не верит в губернаторское будущее писателя Захара Прилепина, и назвал пиаром его отказ от мандата депутата Госдумы.
Ранее пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова рассказала НСН, что сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» отказался от мандата, чтобы сосредоточиться на обучении в школе губернаторов.
«Нет, совершенно не верю (в губернаторские перспективы Прилепина – прим. НСН). Я думаю, он и сам не верит. Как и все писатели, он немножко гиперболизирует любые темы, а в губернаторской работе сегодня требуется унылая бюрократическая лояльность. Это же не времена царской России, когда помощником губернатора мог быть Салтыков-Щедрин или один из братьев Жемчужниковых, которые сочиняли в свободное от работы время. Это рутинная работа, в которой творческий полет не приветствуется. А что есть у Прилепина кроме творческого полета? Возможно, он в этой школе попробует приобрести новые связи, но, мне кажется, что он трезво оценивает, что в Госдуме у него будет, если пользоваться романтично-тюремной терминологией, "место у параши"», - сказал Орешкин.
При этом он скептически отнесся к перспективам Прилепина-политика, сравнив его с Эдуардом Лимоновым.
«Я думаю, он уже не интересен. В ДНР и ЛНР он большой популярностью не пользуется. Где его электорат, только читатели? А читатели его в основном не те простые мужики, от имени которых он как бы говорит, а эстетствующая интеллигенция, которой нравится его нонконформизм. Нонконформиствующий эстет типа Эдички Лимонова, который хорош на бумаге и совершенно бесперспективен в политике», - пояснил политолог.
По мнению Орешкина, в Госдуме вытирали бы ноги о Прилепина, а его отказ от мандата, стал пиар-ходом, превращающим писателя в героя.
«Я думаю, что это элемент пиара. В партии «Справедливая Россия» он рассматривается, скорее, как источник лишних бед. Потому что рассчитывали, что он может прибавить электоральные показатели, а он их не прибавил. Более того, с этим грузом на шее, «справедливороссы» выступили слабо. В связи с этим у него никакого веса в собственной фракции, а у самой фракции – слишком большого веса в Госдуме не ожидается. А если какой-то и будет, то, скорее, за счет личных связей и лоббистских ресурсов Миронова, а не Прилепина. В то же время Прилепин, как человек творческий, любит находиться в центре внимания. И останется (в истории – прим. НСН), что он не захотел работать в этой, заведомо непопулярной Госдуме. Он себе с расчетом на будущее кует имидж непреклонного идеологического бойца. Это совпадает и с практическим интересом, потому что в Думе об него все бы вытирали ноги, а здесь он вроде как герой», - пояснил собеседник НСН.
Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа подтвердил НСН, что Захар Прилепин видит себя на посту губернатора одного из регионов России.
«Насколько мне известно, он собирается быть губернатором. Он записался в "школу губернаторов" и будет учиться. Я не знаю, в какой регион он намерен идти, это его личное дело, я с ним после выборов не разговаривал», - сказал Чепа.
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что Прилепин доказал свою пригодность к управлению целым регионом.
«То, что Прилепин учится в "школе губернаторов", уже о многом (говорит – прим. НСН). Там отбор, и свою компетентность он уже показал», - заявил политолог. При этом он затруднился найти регион для Прилепина-губернатора, задавшись вопросом: «Куда его деть?»
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