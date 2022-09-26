В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран

Казахстан в вопросе проведения референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Блинкен: Республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области не признают частью России

Дипломат напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, отмечает телеканал «360».

«В уставе [ООН] говорится об ответственности государств, членов ООН, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — отметил Смадияров в беседе с РИА Новости.

Референдумы о вхождении в состав России стартовали в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в минувшую пятницу и продлятся до 27 сентября. В ДНР и ЛНР явка избирателей составила более 50%, референдумы признаны состоявшимися, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияРегионыДонбассКазахстанРеферендум
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