В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе словами о территориальной целостности стран
Казахстан в вопросе проведения референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области исходит из принципов территориальной целостности государств. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Дипломат напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, отмечает телеканал «360».
«В уставе [ООН] говорится об ответственности государств, членов ООН, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — отметил Смадияров в беседе с РИА Новости.
Референдумы о вхождении в состав России стартовали в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях в минувшую пятницу и продлятся до 27 сентября. В ДНР и ЛНР явка избирателей составила более 50%, референдумы признаны состоявшимися, пишет Ura.ru.
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