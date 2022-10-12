СМИ: Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по ряду вопросов
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.
Накануне Аль Нахайян и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, напоминает РИА ФАН. Визит президента ОАЭ в Россию стал первым с момента его назначения в мае 2022 года, пишет Газета.ру.
Как отмечает WAM, Абу-Даби выразил готовность продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. В связи с этим Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Киева «по некоторым вопросам».
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