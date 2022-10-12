СМИ: Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по ряду вопросов

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

СМИ: президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Накануне Аль Нахайян и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, напоминает РИА ФАН. Визит президента ОАЭ в Россию стал первым с момента его назначения в мае 2022 года, пишет Газета.ру.

Как отмечает WAM, Абу-Даби выразил готовность продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. В связи с этим Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Киева «по некоторым вопросам».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаПереговорыВладимир ПутинОАЭ
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