СМИ: Президент ОАЭ рассказал Путину о позиции Украины по ряду вопросов

Накануне Аль Нахайян и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, напоминает РИА ФАН. Визит президента ОАЭ в Россию стал первым с момента его назначения в мае 2022 года, пишет Газета.ру.

Как отмечает WAM, Абу-Даби выразил готовность продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. В связи с этим Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Киева «по некоторым вопросам».

