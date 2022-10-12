СМИ: президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в черных кроссовках, сообщает РИА Новости.

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На фотографиях видно, что, помимо спортивной обуви и традиционного арабского кандура, он надел носки Nike. При этом российский лидер появился на встрече в туфлях и деловом костюме с фиолетовым галстуком.

Напомним, 12 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин могут провести встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинОАЭ
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