СМИ: президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского

По информации издания, президент ОАЭ обсуждал эту идею с Папой Римским Франциском. Понтифик воспринял инициативу положительно, утверждает газета.

Отмечается, что в случае успеха инициативы встреча пройдет на конференции ООН по климату в ноябре-декабре 2023 года в Дубае. Президент ОАЭ проинформировал о своем намерении американского лидера Джо Байдена.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не принуждает Украину отказаться от мирных переговоров с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

