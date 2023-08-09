СМИ: президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян собирается организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour.
По информации издания, президент ОАЭ обсуждал эту идею с Папой Римским Франциском. Понтифик воспринял инициативу положительно, утверждает газета.
Отмечается, что в случае успеха инициативы встреча пройдет на конференции ООН по климату в ноябре-декабре 2023 года в Дубае. Президент ОАЭ проинформировал о своем намерении американского лидера Джо Байдена.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не принуждает Украину отказаться от мирных переговоров с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru