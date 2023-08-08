Зеленский заявил о выгоде России от вступления Украины в НАТО

Россия должна быть благодарна Украине за вступление в НАТО, считает Зеленский. По его мнению, это гарантирует РФ безопасность.

«Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», - добавил украинский лидер.

Также он выразил уверенность, что страны Прибалтики были бы рады разместить у себя украинских военных после окончания конфликта с Россией.

Зеленский ранее пригрозил России потерей всех кораблей Черноморского флота, передает «Радиоточка НСН».

