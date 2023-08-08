Зеленский заявил о выгоде России от вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление страны в Североатлантический альянс будет выгодно России. Его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

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Россия должна быть благодарна Украине за вступление в НАТО, считает Зеленский. По его мнению, это гарантирует РФ безопасность.

«Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», - добавил украинский лидер.

Также он выразил уверенность, что страны Прибалтики были бы рады разместить у себя украинских военных после окончания конфликта с Россией.

Зеленский ранее пригрозил России потерей всех кораблей Черноморского флота, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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