Зеленский заявил о выгоде России от вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление страны в Североатлантический альянс будет выгодно России. Его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Россия должна быть благодарна Украине за вступление в НАТО, считает Зеленский. По его мнению, это гарантирует РФ безопасность.
«Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», - добавил украинский лидер.
Также он выразил уверенность, что страны Прибалтики были бы рады разместить у себя украинских военных после окончания конфликта с Россией.
Зеленский ранее пригрозил России потерей всех кораблей Черноморского флота, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru