Президент Израиля назвал иск по обвинению в геноциде нелепым

В конце декабря 2023 года в МИД ЮАР сообщили, что страна обратилась в Международный суд ООН, чтобы признать действия израильской армии геноцидом.

«Нет ничего более чудовищного и нелепого, чем это заявление», — заявил Герцог.

Ранее СМИ сообщали о том, что МИД Израиля призывает своих дипломатов оказать давление на политиков в других странах, чтобы они высказались против заседания Международного суда ООН. Международный суд ООН в Гааге начнет судебное разбирательство 11 января.

