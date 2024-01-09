Президент Израиля назвал иск по обвинению в геноциде нелепым

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал иск к израильскому государству по обвинению в геноциде «чудовищным и нелепым», сообщает израильский телеканал Israel National News.

Число погибших израильских солдат в ходе операции в Газе увеличилось до 180

В конце декабря 2023 года в МИД ЮАР сообщили, что страна обратилась в Международный суд ООН, чтобы признать действия израильской армии геноцидом.

«Нет ничего более чудовищного и нелепого, чем это заявление», — заявил Герцог.

Ранее СМИ сообщали о том, что МИД Израиля призывает своих дипломатов оказать давление на политиков в других странах, чтобы они высказались против заседания Международного суда ООН. Международный суд ООН в Гааге начнет судебное разбирательство 11 января.

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Фото: knesset.gov.il
ТЕГИ:Гаагский СудИзраиль

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