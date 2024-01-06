СМИ: Израиль призвал выступить против суда ООН

Издание опирается на копию телеграммы из израильского дипведомства.

Израиль намерен добиться, чтобы суд, который инициировала ЮАР, воздержался от признания действий Тель-Авива в секторе Газа геноцидом, а также признал действия армии Израиля соответствующими нормам международного права. об этом говорится в телеграмме.



Ранее замглавы МИД Боливии Фредди Мамани заявил, что правительство страны разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе. По словам министра при президенте Марианелы Прада, Боливия считает действия Израиля «преступлениями против человечества», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





