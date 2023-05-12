Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023» с видеообращением

По его словам, ЕВС действует в рамках строгих правил и принципов, которые носят аполитичный характер мероприятия. Выступление Зеленского противоречило бы правилам проведения «Евровидения».

Ранее МИД России отреагировал на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

