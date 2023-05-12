Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023» с видеообращением
12 мая 202304:24
Международные вещатели отказались дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале «Евровидения-2023», сообщает The Times со ссылкой на представителя Европейского вещательного союза (ЕВС).
По его словам, ЕВС действует в рамках строгих правил и принципов, которые носят аполитичный характер мероприятия. Выступление Зеленского противоречило бы правилам проведения «Евровидения».
Ранее МИД России отреагировал на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru