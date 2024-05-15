СМИ: Президент Чехии выступил за остановку боевых действий на Украине
Президент Чехии Петр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и переход к началу переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
По его мнению, достичь компромисса можно только при согласии Украины, России и стран, которые будут выступать гарантом соглашения.
Также президент Чехии назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримом будущем сможет вернуть территории, занятые Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Президент Чехии выступил за остановку боевых действий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru