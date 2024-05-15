СМИ: Президент Чехии выступил за остановку боевых действий на Украине

Президент Чехии Петр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и переход к началу переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

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По его мнению, достичь компромисса можно только при согласии Украины, России и стран, которые будут выступать гарантом соглашения.

Также президент Чехии назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримом будущем сможет вернуть территории, занятые Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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