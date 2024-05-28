СМИ: Президент Аргентины сменил премьера Поссе на главу МВД Франкоса
Николас Поссе подал в отставку с поста премьер-министра Аргентины, на его должность президент Хавьер Милей назначил главу МВД Гильермо Франкоса. Об этом сообщила газета La Nacion.
Согласно данным, между Милеем и Поссе «произошел разлад», который не удалось урегулировать в течение нескольких недель. Отмечается, что у экс-премьера, в частности, не сложились отношения с сестрой президента Кариной Милей, которая занимает пост генсека главы государства.
Официально в администрации Милея сообщили, что сменили премьера «с целью придания большей политической значимости» этой должности.
Ранее сообщалось, что Испания отозвала посла в Буэнос-Айресе после высказываний Хавьера Милея, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru