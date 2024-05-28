СМИ: Президент Аргентины сменил премьера Поссе на главу МВД Франкоса

Согласно данным, между Милеем и Поссе «произошел разлад», который не удалось урегулировать в течение нескольких недель. Отмечается, что у экс-премьера, в частности, не сложились отношения с сестрой президента Кариной Милей, которая занимает пост генсека главы государства.

Официально в администрации Милея сообщили, что сменили премьера «с целью придания большей политической значимости» этой должности.

Ранее сообщалось, что Испания отозвала посла в Буэнос-Айресе после высказываний Хавьера Милея, передает «Радиоточка НСН».

